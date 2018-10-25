В США на видео попала массовая миграция скатов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американец заснял на видео массовую миграцию скатов у американского острова Марко (Флорида).

На кадрах видно, как тысячи скатов плывут близко к поверхности воды. Среди них встречаются и довольно крупные экземпляры, размах "крыльев" которых превышает два метра.

Как рассказывают очевидцы подобных явлений, сверху скаты похожи на огромные осенние листья, подгоняемые ветром.