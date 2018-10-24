Краснодарский край будет развивать событийный туризм

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. За девять месяцев текущего года туристические объекты Краснодарского края посетили более 5,6 миллиона человек, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Как уточнил руководитель краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди, сегодня в крае открыто 620 объектов турпоказа, действуют около 300 туристических маршрутов, 26 из которых запущены в 2018 году.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что на увеличение турпотока на курортные территории региона влияют, в том числе постоянное повышение уровня сервиса и расширение спектра предлагаемых услуг.

Также в этом году стартовал разработанный ведомством совместно с Русским географическим обществом глобальный туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", который охватывает Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь и Ростовскую область. Федеральным агентством по туризму он включен в перечень десяти приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм.

Для развития событийного туризма в этом году на Кубани создана специальная дирекция. Ее главная задача – обобщение информации обо всех значимых событиях края и составление календаря мероприятий, а также оказание организационной, информационной и методической поддержки в их проведении.