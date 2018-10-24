Амстердам могут лишить визитной карточки

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бело-красные буквы "I amsterdam", ставшие своеобразной визиткой Амстердама, скоро могут исчезнуть. Инсталляции, которые стали любимым местом для фотографирования гостей города, хотят демонтировать как символ "массового туризма", сообщает АТОР.
Коалиционная партия GroenLinks при поддержке других политический партий подала обращение в городской совет Амстердама с требованием убрать популярные инсталляции, установленные на Музейной площади в 2004 году, а также в аэропорту Схипхол, и прекратить любой маркетинг города под этим слоганом. По мнению политиков, город, который задыхается от массового туризма, больше не нуждается в продвижении.
Согласно последнему исследованию Нидерландского совета по туризму и конгрессам (NBTC), въездной туризм в страну растет быстрее, чем ожидалось. В ближайшие годы количество туристов в Нидерландах увеличится на 50%, с примерно 40 миллионов человек в 2017 году до 60 миллионов к 2030 году. По словам директора NBTC Джоса Вранкена, в Амстердаме достигнут критический предел по количеству гостей, в связи с чем "необходим новый подход к туризму".
С такой оценкой согласна и одна из лидеров GroenLinks в городском совете Фемке Руосма, по мнению которой жители столицы "хотят вернуть себе контроль над городом", а любой маркетинг Амстердама позиционирует его "как продукт, выставленный на продажу".
По данным исследования банка ABN Amro, в этом году на каждого жителя Амстердама приходится десять туристов.
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