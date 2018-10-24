В Китае побили рекорд Гиннесса по числу разбитых палаток

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Китае побили всемирный рекорд Гиннеса и выстроили самую длинную вереницу палаток – 721, сообщает UPI.

Длина вереницы, которая расположена на склоне горы в Вугонге, составила около 14 километров.

По заявлению организаторов, погодные условия для рекорда были самыми неподходящими – дул сильный веер и шел дождь, но благодаря помощи 200 добровольцев им удалось достичь поставленной цели.