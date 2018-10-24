В Лондоне установили гигантские волшебные палочки из Гарри Поттера

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Волшебные палочки высотой в четыре с половиной метра из фильмов про Гарри Поттера установили между мостом Миллениум и собором Святого Павла в Лондоне, сообщает Lonely Planet.

Палочки, которые светят мерцающим светом каждый вечер с 18:45 до 22:45, являются частью инсталляции, созданной по инициативе городских властей.

Таким образом планируется привлечь внимание к благотворительному фонду Джоан Роулинг – автора книг о Гарри Поттере. Также в произведении звучало заклинание, вызывающее свет.

Палочки можно увидеть до 18 февраля. Они уже привлекли повышенное внимание туристов, среди которых немало поклонников творчества писательницы.