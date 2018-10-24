Определены самые дешевые направления на ноябрьские праздники

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Самый бюджетный вариант на ноябрьские праздники — перелет в Калугу (1 553 рубля). Погреться на солнце, а может быть и искупаться, можно в Сочи (6 626 рублей) или в Симферополе (8 210 рублей), сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий подобрал варианты, куда путешественники могут слетать на праздники и потратить на дорогу туда – обратно не более 10 тысяч рублей. Были найдены авиабилеты с вылетом 2 — 4 ноября из Москвы и возвращением 3 — 5 ноября. То есть, длительность поездки получилась один день и более.

Всего в список попало 55 направлений. В основном это перелеты в российские города, а также два зарубежных — Хельсинки и Минск.

До шести тысяч стоят авиабилеты из Москвы в Нижний Новгород и обратно, Ярославль, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар. В Хельсинки, Кавминводы, Минск можно улететь за 6-7 тысяч рублей. Дороже – от 8 до 10 тысяч рублей – стоят билеты в Симферополь, Анапу.

Ранее сервис спрашивал у путешественников про их планы на ноябрьские праздники. В опросе приняли участие почти три тысячи респондентов. Большинство (77%) решили, что для поездок сейчас не лучшее время. Оставшиеся 23% опрошенных планируют в праздничные выходные куда-нибудь уехать. 38% участников опроса сказали, что встретят День народного единства в своем городе. Почти столько же (39%) посетовали, что праздничные выходные проведут на работе.

Остальные варианты оказались менее популярными. 8% собираются слетать за границу, 6% — в другие российские города с экскурсионной целью или в гости. 4% намерены поехать на курорты Краснодарского края (Сочи, Крым, Анапа). 5% признались, что будут сидеть на чемоданах и ловить недорогие авиабилеты или тур.