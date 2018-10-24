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Сусанин, Снегурочка и знаменитый сыр. Самые известные символы Костромы
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Кострома славится одноименным сыром, ювелирными изделиями и тем, что именно там живет Снегурочка, любимая внучка Деда Мороза. А еще в этом городе, основанном в XII веке, режиссер Никита Михалков снимал фильм "Жестокий романс".

История города тесно переплетена с историей России: отсюда на царский престол взошел основоположник династии Михаил Романов и здесь же совершил свой подвиг Иван Сусанин.

Из Москвы в Кострому за 7 часов можно доехать на поезде или автобусе.

Самые интересные достопримечательности Костромы — в фотоленте РИА Новости.

Горожане гуляют по Сусанинской площади в Костроме. Слева - памятник Ивану Сусанину
Цветочная композиция на улице в Костроме.
Река Волга в Костроме
Скульптура Пожарный пес Бобка на Сусанинской площади в Костроме
Беседка Островского на берегу Волги в Костроме
Посетители на кукольном представлении в тереме Снегурочки в Костроме
Ресторан Старая пристань на Волге в Костроме
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме
Стенопись и иконостас Троицкого собора на территории Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря в Костроме
На территории Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря в Костроме
Торговые ряды в Костроме
Девушка возле музея сыра в Костроме
Интерьер крестьянской избы в музее сыра в Костроме
Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь
Девушка с коляской гуляет по набережной реки Волги в Костроме
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПамятник Ивану Сусанину был установлен в Костроме в 1851 году. По легенде, костромской крестьянин прославился тем, что в XVII веке спас юного Михаила Романова от поляков во время русско-польской войны.Горожане гуляют по Сусанинской площади в Костроме. Слева - памятник Ивану Сусанину
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Памятник Ивану Сусанину был установлен в Костроме в 1851 году. По легенде, костромской крестьянин прославился тем, что в XVII веке спас юного Михаила Романова от поляков во время русско-польской войны.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЦветочная композиция на улице в Костроме.Цветочная композиция на улице в Костроме.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Цветочная композиция на улице в Костроме.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКострома находится в 340 километрах от Москвы. Она расположена на Волге. Протяженность реки по территории области - 67 километров.Река Волга в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Кострома находится в 340 километрах от Москвы. Она расположена на Волге. Протяженность реки по территории области - 67 километров.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПо легенде, в XIX веке пес Бобка жил в центре Костромы, рядом с пожарной частью. Он сопровождал пожарную команду, вытаскивал из огня вещи и даже маленьких детей. Собака погибла под колесами пожарной телеги.Скульптура Пожарный пес Бобка на Сусанинской площади в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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По легенде, в XIX веке пес Бобка жил в центре Костромы, рядом с пожарной частью. Он сопровождал пожарную команду, вытаскивал из огня вещи и даже маленьких детей. Собака погибла под колесами пожарной телеги.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкБеседка Островского — знаменитого русского драматурга - это один из символов Костромы. Она расположена на берегу Волги, на высокой насыпи. Отсюда открывается один из самых красивых видов на реку. Сам Островский, однако, никогда в беседке не был. Она появилась здесь уже после его смерти, в 1956 году.Беседка Островского на берегу Волги в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Беседка Островского — знаменитого русского драматурга - это один из символов Костромы. Она расположена на берегу Волги, на высокой насыпи. Отсюда открывается один из самых красивых видов на реку. Сам Островский, однако, никогда в беседке не был. Она появилась здесь уже после его смерти, в 1956 году.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДед Мороз проживает в Великом Устюге, а его внучка - в собственном тереме в Костроме. Здесь регулярно проводятся спектакли и интерактивные экскурсии для детей и взрослых.Посетители на кукольном представлении в тереме Снегурочки в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дед Мороз проживает в Великом Устюге, а его внучка - в собственном тереме в Костроме. Здесь регулярно проводятся спектакли и интерактивные экскурсии для детей и взрослых.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРесторан «Старая пристань» расположен на на воде, неподалеку от центрального парка. Это популярное место у местных жителей и туристов. Здесь отмечают праздники и семейные торжества.Ресторан Старая пристань на Волге в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ресторан «Старая пристань» расположен на на воде, неподалеку от центрального парка. Это популярное место у местных жителей и туристов. Здесь отмечают праздники и семейные торжества.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСвято-Троицкий Ипатьевский монастырь основан татарским вельможей Четом в XIV веке. В этом месте ему было видение Божьей Матери с предстоящими апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием Гангрским, после чего он исцелился от недуга. В благодарность на этом месте Чет основал монастырь.Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь основан татарским вельможей Четом в XIV веке. В этом месте ему было видение Божьей Матери с предстоящими апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием Гангрским, после чего он исцелился от недуга. В благодарность на этом месте Чет основал монастырь.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИконостас Троицкого собора выполнен в технике флемской резьбы. Основной ее орнамент – виноградные лозы и гроздья, листья и завитки аканта.Стенопись и иконостас Троицкого собора на территории Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Иконостас Троицкого собора выполнен в технике флемской резьбы. Основной ее орнамент – виноградные лозы и гроздья, листья и завитки аканта.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСреди святынь монастыря - Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, частица Ризы Господней, частица мощей священномученика Ипатия, епископа Гангрского, часть честной главы Христа ради юродивого Симона Юрьевецкого и камень из расстрельной комнаты Ипатьевского дома.На территории Свято-Троицкого Ипатьевского мужского монастыря в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Среди святынь монастыря - Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, частица Ризы Господней, частица мощей священномученика Ипатия, епископа Гангрского, часть честной главы Христа ради юродивого Симона Юрьевецкого и камень из расстрельной комнаты Ипатьевского дома.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТоргово-складской комплекс был построен в XVIII—начале XIX веков. Он занимает несколько кварталов в центре - от Сусанинской площади до бывшего Кремля.Торговые ряды в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Торгово-складской комплекс был построен в XVIII—начале XIX веков. Он занимает несколько кварталов в центре - от Сусанинской площади до бывшего Кремля.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМузей сыра находится в старинном купеческом особняке конца ХVIII века (доме Рещикова). Там туристы могут послушать "сырные" байки, узнать о традициях разных народов, сырных рекордах и необычных сортах.Девушка возле музея сыра в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Музей сыра находится в старинном купеческом особняке конца ХVIII века (доме Рещикова). Там туристы могут послушать "сырные" байки, узнать о традициях разных народов, сырных рекордах и необычных сортах.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ музее есть крестьянская изба. Там можно познакомиться с бытом костромских крестьян.Интерьер крестьянской избы в музее сыра в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В музее есть крестьянская изба. Там можно познакомиться с бытом костромских крестьян.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЦентральная - Сусанинская - площадь Костромы была спроектирована в конце XVIII века. Именно там установлен памятник Ивану Сусанину.Река Волга в Костроме. В центре - Сусанинская площадь
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Центральная - Сусанинская - площадь Костромы была спроектирована в конце XVIII века. Именно там установлен памятник Ивану Сусанину.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНабережная Волги – одно из любимых мест для неспешных прогулок горожан. Именно там снимали эпизоды фильма "Жестокий романс".Девушка с коляской гуляет по набережной реки Волги в Костроме
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Набережная Волги – одно из любимых мест для неспешных прогулок горожан. Именно там снимали эпизоды фильма "Жестокий романс".
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