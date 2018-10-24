Кострома славится одноименным сыром, ювелирными изделиями и тем, что именно там живет Снегурочка, любимая внучка Деда Мороза. А еще в этом городе, основанном в XII веке, режиссер Никита Михалков снимал фильм "Жестокий романс".

История города тесно переплетена с историей России: отсюда на царский престол взошел основоположник династии Михаил Романов и здесь же совершил свой подвиг Иван Сусанин.

Из Москвы в Кострому за 7 часов можно доехать на поезде или автобусе.

Самые интересные достопримечательности Костромы — в фотоленте РИА Новости.