Эксперты выяснили, в какие страны полетят россияне на ноябрьские праздники

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Десятку самых востребованных направлений возглавила Прага, хотя интерес к ней снизился почти на четверть (21%) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Skyscanner.

Накануне длинных выходных по случаю Дня народного единства сервис поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей проанализировал статистику бронирований и составил список зарубежных городов, куда россияне отправятся на ноябрьские праздники.

Второе место в рейтинге сохранил за собой Стамбул, прибавивший 36% к показателю прошлого года, а замкнул тройку лидеров Тбилиси, отвоевавший сразу две позиции (+26%). Также в первую десятку вошли Париж, Милан, Рим, Барселона, Тель-Авив, Дубай и Берлин. Причем максимальный рост спроса продемонстрировал Дубай (+57%), переместившийся с четырнадцатой на девятую строчку.

Хотя до праздников остается менее двух недель, авиаперевозчики предлагают авиабилеты по привлекательным ценам как для внутренних, так и для зарубежных направлений. Например, улететь из Москвы в Хельсинки (туда-обратно) можно за 7 000 рублей, в Ригу – от 10 600 рублей, в Дюссельдорф – от 12 600. Перелет из столицы в Нижний Новгород обойдется от 3 600 рублей, в Санкт-Петербург – от 4 500 рублей.