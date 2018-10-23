Для "диких" туристов на Байкале планируют ввести специальный сбор

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти Республики Бурятия вышли с инициативой введения так называемого туристского сбора, средства от которого были бы направлены на создание специализированной инфраструктуры экологического туризма в регионе, сообщает пресс-служба местного правительства.

Предполагается, что в отличие от курортного сбора плательщиками в таком случае станут неорганизованные туристы, отдыхающие в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Об этом власти республики сообщили в рамках работы Совета при полномочном представителе президента России в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское Соглашение". Совместное заседание прошло сегодня, 23 октября, в Новосибирске.

"Прошу поддержать законодательную инициативу Республики Бурятия и включить данное предложение в проект решения сегодняшнего заседания", — обратился первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Шутенков к главам регионов СФО.

Напомним, ранее Народный Хурал Бурятии направил в адрес Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ проект законодательной инициативы "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "Об охране озера Байкал".

После принятия изменения в федеральный закон потребуется разработка законов субъектов Российской Федерации, устанавливающих размер туристского сбора, порядок и сроки его исчисления и уплаты, регулирование механизма сбора. В настоящее время законопроект рекомендован Комиссией Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике и природопользованию для внесения в Государственную Думу Российской Федерации.

Кроме того, Игорь Шутенков представил опыт Бурятии по развитию экспорта туристических услуг. Поток иностранных туристов в республику ежегодно увеличивается, особые перспективы для развития имеет въездной туризм из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. С начала года по безвизовым спискам региональных туроператоров республику посетило 2,8 тысячи граждан Китая. Это на 36% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Игорь Шутенков выступил с предложением внедрения электронной визы для иностранных туристов, что сократит время получения разрешения для въезда в страну с 30 до 10 дней.

По оценке рейтингового агентства "Эксперт РА", в 2017 году Бурятия заняла 14 место по туристскому потенциалу в инвестиционном рейтинге российских регионов. В 2017 году республику посетило более 63 тысяч иностранных туристов, в 2016 году – 57,3 тысячи человек.