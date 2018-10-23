Китайцам предложат строить туристическую инфраструктуру в Подмосковье

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Подмосковье планирует сотрудничать с Китаем в сфере туризма, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев.

По итогам 2017 года Китай занимает первое место среди стран, импортирующих товар в Подмосковье. Внешнеторговый оборот Московской области с КНР в 2017 году составил почти 5 миллионов долларов. На территории Подмосковья зарегистрировано более 40 организаций с участием китайского капитала.

"Мы считаем, что китайский бизнес может подключиться к созданию инфраструктуры для туризма на территории Подмосковья. Это также крайне перспективное направление, где мы в настоящий момент создаем специальные условия для наших инвесторов", — сказал Буцаев на встрече с представителями Народного политического консультативного совета провинции Цзянсу.

Он также добавил, что они с руководителем китайской делегации Хуан Лисинь договорились подготовить совместный план мероприятий для сотрудничества.