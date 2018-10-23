В Крыму в начале ноября пройдет фестиваль вина

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Второй ежегодный фестиваль вина и гастрономии "Ноябрьфест" пойдет в Крыму со 2 по 4 ноября, сообщает пресс-служба минкурортов Крыма.

"Приглашаем на главное гастрономическое событие года – II фестиваль вина и гастрономии "Ноябрьфест". Со 2 по 4 ноября винодельческие хозяйства Крыма проведут презентации своей продукции в продленный уик-энд Дня народного единства", — говорится в сообщении.

Открытие фестиваля состоится 3 ноября на территории курортного комплекса Mriya Resort&Spa, где 15 виноделен Крыма проведут свои дегустации и мастер-классы. На гастрономической площадке выставят крымские сыры, морепродукты, фрукты, орехи, домашний хлеб и выпечку, уточнили в ведомстве.

"Новинкой фестиваля станут гастрономические сеты в ресторанах курортного комплекса, где гурманы могут посоревноваться в изысканности вкусов и в умении правильно сочетать гастрономические пары: крымские вино и деликатесы", — дополняется в сообщении.

Гости фестиваля также смогут побывать на сравнительной дегустации вин "Европа-Крым" крымской школы вина "WineLab", отметили в минкурортов.

Кроме того, в дни фестиваля винодельческие хозяйства Крыма от самых крупных до небольших авторских откроют двери и проведут экскурсии для всех желающих познакомиться с историей крымского виноделия. В завершающий день планируется открытие "Музея вина" в Коктебеле, добавили в пресс-службе.

Первый фестиваль посетило более 4 тысяч крымчан и гостей полуострова.

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