Составлен рейтинг недорогих туров на море в ноябре

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Средние цены на туры с вылетом 10 ноября по ряду направлений "зимнего пляжа" существенно снизились после "высокого" периода ноябрьских праздников, сообщает АТОР.
Так, по ОАЭ снижение средней цены на десятидневные туры составило 29,4%, по Иордании – 28,4%. Средняя цена туров с вылетом 10 ноября на Хайнань (Китай) уменьшилась на 22,3%.
Пошли вниз средние цены и на некоторые карибские направления: туры в Мексику с вылетом 10 ноября в среднем подешевели на 19,6% аналогичных с отправлением 31 октября, а путевки на Кубу – на 31,7%.
Такое снижение средних цен, говорят аналитики, является кратковременным, поэтому туристам сейчас представляется удачный шанс выбрать путевку за адекватные деньги.
На первом месте рейтинга самых недорогих туров на двоих взрослых, включающих авиаперелет туда и обратно, трансфер, отель и медстраховку на десять ночей находятся ОАЭ (57 333 рублей). На втором месте – Иордания (65 845 рублей), на третьем – Таиланд (70 090 рублей). Замыкают пятерку Шри-Ланка (75 110 рублей) и индийский Гоа (77 192 рублей).
В десятку вошли Израиль (91 163 рубля), Индонезия (Бали) (93 836 рублей), Вьетнам (95 661 рубль), Мексика (102 877 рублей) и Куба (117 493 рубля).
Также в рейтинге представлены Китай (Хайнань) (125 630 рублей), Мальдивы (140 790 рублей) и Доминикана (156 035 рублей).
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