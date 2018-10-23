"Аэроэкспресс" временно изменит расписание рейсов в "Домодедово"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, с 26 по 29 октября изменяет график движения поездов между Москвой и аэропортом "Домодедово", сообщает пресс-служба компании.

"Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Домодедовском направлении с 26 по 29 октября в связи с проведением плановых работ на железной дороге", — говорится в сообщении.

Так, 26 октября с 19 часов до конца дня изменится время отправления и прибытия поездов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом "Домодедово". Отклонение от графика некоторых рейсов составит от 10 минут, отправление части поездов будет осуществляться раньше. При этом 27 и 28 октября будут происходить небольшие изменения в графике движения поездов в течение всего дня, а 29 октября – с 5 до 20 часов. Отклонение времени прибытия некоторых рейсов составит также от 10 минут, в ряде рейсов отправление поездов пройдет раньше.

"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и в настоящее время осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки между столицей и основными аэропортами московского авиационного узла — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует двухэтажные и одноэтажные поезда. Ежедневно поезда "Аэроэкспресс" выполняют в среднем 198 рейсов.