"Аэроэкспресс" временно изменит расписание рейсов в "Домодедово"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, с 26 по 29 октября изменяет график движения поездов между Москвой и аэропортом "Домодедово", сообщает пресс-служба компании.
"Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Домодедовском направлении с 26 по 29 октября в связи с проведением плановых работ на железной дороге", — говорится в сообщении.
Так, 26 октября с 19 часов до конца дня изменится время отправления и прибытия поездов, курсирующих между Павелецким вокзалом и аэропортом "Домодедово". Отклонение от графика некоторых рейсов составит от 10 минут, отправление части поездов будет осуществляться раньше. При этом 27 и 28 октября будут происходить небольшие изменения в графике движения поездов в течение всего дня, а 29 октября – с 5 до 20 часов. Отклонение времени прибытия некоторых рейсов составит также от 10 минут, в ряде рейсов отправление поездов пройдет раньше.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и в настоящее время осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки между столицей и основными аэропортами московского авиационного узла — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует двухэтажные и одноэтажные поезда. Ежедневно поезда "Аэроэкспресс" выполняют в среднем 198 рейсов.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.