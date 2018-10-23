АФИНЫ, 23 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Греции открылась Российская гастрономическая неделя. Торжественное открытие прошло в историческом здании посольства России в Афинах в понедельник вечером с участием российских дипломатов и официальных лиц, представителей министерства культуры РФ и министерства туризма Греции, представителей Элладской православной церкви, бизнесменов, деятелей науки и культуры, СМИ, а главные события состоятся в Афинах и на Керкире.

Мероприятие проходит в рамках перекрестного года туризма России и Греции, организатором недели является Международный эногастрономический центр (МЭЦ), присоединившийся член Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

Российская гастрономическая неделя проходит в четвертый раз — в 2015 и 2016 году она прошла в Испании, в Мадриде и Барселоне, а в 2017 году на Кипре, в Никосии и Лимасоле, и всюду был большой успех, простые жители открыли для себя российскую кухню, сказал президент МЭЦ Леонид Гелибтерман на презентации недели.

"С помощью национальной кухни можно гораздо проще находить язык со всеми народами мира. Самые сложные проблемы решаются за столом переговоров, а если этот стол правильно накрыть, то все решать гораздо проще. И весь ход истории связан с тем, насколько хорошо люди умели понять друг друга за столом или не умели", — сказал Гелибтерман.

В Греции открылась Российская гастрономическая неделя. Такое мероприятие проходит за рубежом в четвертый раз — в 2015 и 2016 году оно было в Испании, а в 2017 году на Кипре. #Gastronomia #Athens #Russia pic.twitter.com/CjZgzEtgJe — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 23 октября 2018 г.

Он зачитал приветствие заместителя министра культуры России Ольги Яриловой, в котором говорится, что это масштабное мероприятие объединит за одним столом профессионалов и гурманов, экспертов отрасли, гостей и жителей Греции.

"Гастрономическая неделя — это уникальный проект, который дает возможность представить свои традиции и уклад, презентовать культурное и гастрономическое многообразие и потенциал страны", — считает Ярилова, по мнению которой, Российская гастрономическая неделя подарит всем яркие незабываемые впечатления.

Директор офиса министра туризма Греции, вице-президент Греческой организации туризма Ангелики Хондроматиду от имени министра Елены Кундура поприветствовала открытие недели и сказала, что гастрономический туризм открывает новую страницу в отношениях двух стран.

"Греки любят Россию, греческим отелям нужны российские блюда, и сегодня мы сможем с ними познакомиться", — сказала она.

Советник премьер-министра Греции Димитрис Веланис сказал, что гостеприимство — отличительная черта греческого и российского народов.

"Кто-то может завтра сказать, что Россия пытается привлечь людей замечательными продуктами и блюдами. Я это подтверждаю. В России ни в одном городе, ни в одном регионе не проходит ни одно мероприятие, чтобы на нем не было богатого стола. А в Греции нет ни одной даже самой крошечной деревни, в которой россиянин не отведал бы самые прекрасные греческие блюда. Благодаря гостеприимству и хорошей еде будут углубляться греческо-российские отношения на благо обеих стран, даже если не все желают этого в современном мире", — сказал Веланис.

"Мы верим, что будет новое развитие российско-греческих отношений. Скоро состоится визит премьер-министра Греции в Россию, заседание смешанной российско-греческой комиссии, мы этому очень рады, и это свяжет наши страны еще более крепкими узами", — сказал советник премьера.

Президент ассоциации рестораторов России Игорь Бухаров сказал, что сотрудникам отелей и ресторанов очень важен обмен опытом, это позволяет понять традиции народов.

"Я надеюсь, что приготовленные нами блюда вам понравятся", — сказал Бухаров, заметив, что не хотел бы утомлять гостей речами.

В программе недели — гастрономические саммиты, презентация кубанской кухни и современной московской кухни, экспозиция туристических возможностей и продуктов питания и напитков из разных городов России, кухни Прикамья и центральной полосы России, Псковской области, Северной и Пустозерской кухни, российские шеф-повара дадут кулинарные мастер-классы для греческих детей.