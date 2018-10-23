Власти Приморья решили отложить введение курортного сбора в санаториях

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости. Власти Приморья решили отложить участие региона в эксперименте по введению курортного сбора, сообщает Федерация профсоюзов края (ФППК).

О таком решении вице-губернатор Приморья Алексей Немков сообщил председателю ФППК Владимиру Исакову в официальном ответе на обращение, в котором профсоюзы говорили о недопустимости введения нового налога.

"Спасибо администрации Приморского края за то, что разделяет профсоюзную позицию и так же, как и мы, считает недопустимым оставить жителей края без доступного и качественного санаторного лечения", — сказал Исаков.

Директор санатория "Изумрудный" в Приморье Татьяна Марчук отмечает, что введение курортного сбора могло бы ударить по бюджету оздоровительных центров края.

Ранее департамент туризма Приморья сообщал, что в конце сентября в санаториях Шмаковки в Кировском районе края, которые известны своими лечебными источниками, будет действовать курортный сбор — 50 рублей с каждого отдыхающего с октября 2018 года и 100 рублей – с 2019 года. Взимать и администрировать налог должны были сами санатории.

Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля — в восьми муниципалитетах Краснодарского края. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Его размер не может превышать 100, а в 2018 году — 50 рублей в день. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и дополнительные льготы устанавливают региональные власти.