В Германии появилась редкая двухголовая змея

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Двухголовая ядовитая змея — медноголовый щитомордник родилась в США в городе Лесли (штат Кентукки) и была передана в центр изучения дикой природы во Франкфурте, сообщает Northern Kentucky Tribune.

Змея родилась в дикой природе около месяца назад и сейчас доступна для ограниченного просмотра во Франкфурте.

"Я встречаю двухголовых змей в дикой природе каждые два или три года, но двухголовый медноголовый щитомордник для меня первый", — заявил Джон Макгрегор, ведущий специалист по змеям в Кентукки.

Эксперт пояснил, что двухголовая змея этого вида — чрезвычайно редка в дикой природе в том числе потому, что ее продолжительность жизни очень коротка из-за характера мутации. Но конкретно этой змее повезло – обе ее головы соединены с кишечным трактом и достаточно полноценно сформированы.