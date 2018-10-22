В Крыму в конце октября пройдет крупный туристский форум

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Традиционный VII Туристский форум "Открытый Крым" пройдет 30-31 октября в Ялте, на нем обсудят дальнейшее повышение конкурентоспособности полуострова как туристического региона, сообщает пресс-служба минкурортов республики.
"На предстоящем форуме "Открытый Крым" будут обсуждаться вопросы дальнейшего повышения конкурентоспособности полуострова как туристского направления и определения долгосрочных мер, реализация которых будет способствовать сохранению высоких темпов туристического развития Крыма", — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов, слова которого приводит пресс-служба министерства.
В свою очередь министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что тематика осеннего форума — подведение итогов летнего сезона 2018 года, развитие приоритетных видов туризма в период межсезонья.
"Отдельный акцент будет сделан на лечебно-оздоровительный и медицинский туризм", — сказал Волченко.
Форум сопровождает туристская выставка новых технологий и разработок в курортной сфере, оздоровлении и реабилитации, с предложениями на сезон 2019 года от крымских санаторно-курортных объектов и туроператоров.
В рамках форума также пройдет конгресс по лечебно-оздоровительному туризму, куда приглашены ведущие эксперты отрасли, представители крымских санаторно-курортных предприятий, профсоюзных организаций и фондов социального страхования. На конгрессе обсудят среди прочего формирование лечебно-оздоровительных программ и "пакетных туров" для целевой аудитории 55+, а также перспективы развития детского туризма на полуострове.
"Второй день форума посвящен вопросам формирования новых туристических маршрутов, повышению качества экскурсионного обслуживания, а также роли молодежного туризма в повышении привлекательности путешествий по России", — говорится в сообщении.
Помимо этого, отдельно уделят внимание практической дискуссии экспертов отрасли по вопросам взимания курортного сбора в 2019 году в Крыму.
Форум "Открытый Крым" является крупнейшей площадкой для обмена опытом, общения и стратегического планирования профессионалов курортно-туристической отрасли со всех регионов России. Предыдущий форум посетило рекордное количество гостей — более 5 тысяч человек.
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