Эксперты выяснили, где российские туристы встретят Новый год

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Число россиян, планирующих отметить Новый год в Европе, за год сократилось на 17%. Зато выросло число желающих отметить праздник в России, сообщает Туту.ру.

Аналитики сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все купленные авиабилеты туда и обратно по раннему бронированию с датами путешествия с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019. Данные сравнивались с этим же периодом прошлого года.

Цены на перелеты в Европу почти не изменились (средний чек снизился на 2%, с 25 677 до 25 242 рублей), в страны дальнего зарубежья средний чек вырос на 1%. Авиабилеты по России подорожали на 7% (с 13 до 14 тысяч рублей). На 10% в среднем подорожали авиабилеты на Новый год в страны ближнего зарубежья (с 16 448 до 18 145 рублей).

Узбекистан оказался самой популярной страной для встречи Нового года. На него приходится 9,3% всех проданных за границу билетов (это в два раза больше, чем в прошлом году).

Второе место досталось Германии — за год она опустилась на одну позицию. На перелеты в эту страну приходится 8,8% билетов. Третью строчку рейтинга занимает Чехия (доля 7,9%).

В прошлые новогодние каникулы лидировали Германия, Чехия и Молдавия. Сейчас Молдавия опустилась на девятую позицию. Зато растет популярность Армении, Грузии.

Среди европейских направлений первое место по востребованности занимают перелеты из Москвы в Прагу. На них приходится 11% всех купленных в Европу билетов. Их стоимость на человека при перелете туда и обратно, как и в прошлом году, составляет 24 тысячи рублей.

Вторую и третью позицию делят Вена с вылетами из Москвы и Прага с вылетами из Санкт-Петербурга.

В прошлый Новый год в тройке самых популярных рейсов в Европу были вылеты из Москвы в Прагу, Вену и Мюнхен. В этом году Мюнхен опустился с третьей позиции на пятую. Снизилась также популярность Парижа, Будапешта, Лондона и Франкфурта-на-Майне. В этом году они не вошли в топ-10 самых востребованных направлений на Новый год.