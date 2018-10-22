"А у нас в Рязани грибы с глазами". Названы самые грибные места России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Рязанская область признана регионом с самым интересными грибными фестивалем, сообщает Tvil.ru.

Сервис бронирования выяснил, где в России прошли лучшие грибные фестивали. Рейтинг подготовлен по данным опр2са туристов в социальных сетях.

По результатам опроса, Рязанская область признана регионом с самым интересными грибными фестивалем. В сентябре в селе Ласково Рязанского района прошел шестой ежегодный фестиваль "В Рязани — грибы с глазами". За этот регион участники опроса отдали 57% голосов.

Следом в тройке регионов с лучшими грибными фестивалями идут Пермский край и Удмуртия — по 14% голосов. В старинном селе Верх-Юсьва Кудымкарского района Пермского края в сентябре состоялся ежегодный фестиваль "Ай, да Рыжик!". В Ярском районе Удмуртии в сентябре впервые прошел грибной фестиваль "Губи-Fest.

В первой пятерке регионов с лучшими грибными событиями также Ивановская область с фестивалем "Грибная поляна" в Пестряках, получившая 9% голосов, и Тюменская область с праздником "Грибной бум" в Ялуторовске, набравшая 4% голосов.