Ученые из США выяснили, почему люди плачут в самолетах

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. По мнению экспертов, одна из самых распространенных причин – тревожность, а также ее проявления – фобии, сообщает СNN.

"Люди разных возрастов, пола, религии, расы подвержены действию различных тревожных расстройств, от клаустрафобии до агорафобии — страха открытых пространств. И напряжений в полете достаточно для того, чтобы вызвать приступ паники", — говорит доктор Роберт Квигли, старший вице-президент одной из крупнейших медицинских компаний в мире.

По словам экспертов, стресс от перелета увеличивается в случае путешествия в одиночку.

Порой причиной слез могут быть связанные с петешествием расставания с близкими людьми, а также конструкция самолета.

"Небольшое пространство для ног может увеличивать беспокойство, ведь таким образом нарушаются физические границы", — говорит доктор Джоди Де Лука, клинический психолог из Колорадо.

Роберт Квигли также называет в качестве одной из возможных причин слез на борту самолета гипоксию. Согласно последним данным, она часто наступает в полете. "В результате этого один человек может почувствовать слабость, другой – сонливость, а кто-то может расплакаться", — добавила эксперт.

Некоторые люди практикуют употребление алкоголя для снятия предполетной тревожности, но врачи и ученые напоминают о возможных негативных последствиях и, в первую очередь, усилении обезвоживания, которое испытывают пассажиры из-за изменившегося давления.

"Алкоголь, также как и гипоксия, может сделать вас более эмоциональным", — замечает Квигли.