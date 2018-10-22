МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Вегетарианство подразумевает отказ от мяса, но некоторые продолжают есть рыбу и морепродукты или отказываются от животной пищи вовсе, однако едят яйца. Какие страны идеально подойдут для большинства вега-путешественников — в материале РИА Новости.

Индия

"Многие, приезжая в Индию, на время становятся вегетарианцами — овощное меню здесь очень вкусное, — рассказывает Юлия Попова из Волгограда. — Хотя при желании можно найти блюда с курицей в мусульманских и тибетских районах, а также в туристических местах".

Юлия добавляет, что индийская кухня сильно отличается в разных регионах страны, но всюду используется огромное количество специй, которые, как считается, обеззараживают еду. Также в одном блюде могут сочетаться чуть ли не все шесть вкусов: соленый, сладкий, горький, кислый, острый и вяжущий, что поначалу кажется странным россиянам, привыкшим к более пресной пище.

"Вегетарианцам в Индии особенно нравятся лепешки: чапати, роти, доса, идли, парата, пури. У каждой свой сорт муки и способ приготовления, — продолжает Юлия. — И к каждой подают определенные соусы (чатни или самбар), их обязательно нужно попробовать".

Также многим туристам нравится овощная райта — блюдо, похожее на окрошку с кефиром: свежие овощи, лук, специи, залитые индийским кефиром — кердом. "Кстати, небольшой лайфхак: если еда для вас слишком острая, разбавляйте кердом. Он немного снимает жжение на языке", — советует Юлия.

Вьетнам

"Если ты веган, питаться во Вьетнаме самым дешевым и отчаянным стритфудом, как местные, не получится, — рассказывает музыкант из Краснодара Марика Киви. — Традиционные булки для завтрака, которые с шести утра продают с тележек на каждом углу, — с яйцом или мясом".

Зато в кафе с вегетарианской едой все очень просто: почти везде меню дублируется на английском и обязательно есть раздел Vegetarian. Стоит попробовать веган-версию фо — овощной бульон с зеленью и бобовыми ростками, лапшу и рис с овощами, а также блюда с тофу.

Мария рекомендует запомнить главное для вегана во Вьетнаме слово — chay, означающее отсутствие продуктов животного происхождения. Таким образом, если на вывеске кафе указано chay, можно смело заказывать что угодно, даже если все меню на вьетнамском: шансов нарваться на кусочек мяса в супе нет. Помогает это и в супермаркетах при покупке продуктов.

Фрукты и овощи лучше покупать на рынках. "Манго должно быть спело-желтым, однако бывают сорта (например, королевское), когда и спелые — зеленые, поэтому фрукт стоит потрогать — он должен быть мягким, — отмечает студентка из Москвы Анна Гончарук. — Оптимальный цвет для маракуйи — темно-красный. Если хотите сладкую, выбирайте сморщенную, гладкая будет кислой".

Но, несмотря на разнообразие блюд для тех, кто не ест мясо или же отказался от всех продуктов животного происхождения, мало какие относятся к ЗОЖ — практически во все добавляют сахар и усилитель вкуса — глутамат натрия.

"Глутамат во Вьетнаме в супермаркетах стоит на одной полке с солью и внешне мало от нее отличается. Иногда туристы путают одно с другим, — объясняет Марика. — Так случилось и с нашими родственниками в первый день во Вьетнаме: в итоге они ужинали макаронами с глутаматом. Несоленые, но все равно очень вкусные".

Таиланд

© Depositphotos / anekoho Девочка с корзиной фруктов на плавающем рынке в Таиланде © Depositphotos / anekoho Девочка с корзиной фруктов на плавающем рынке в Таиланде

"Вегетарианцу в Таиланде, конечно, намного проще, чем, скажем, в Сибири, благодаря обилию фруктов и овощей, а также соевых продуктов, — говорит Ирина Савельева из Москвы. — Если вы не едите рыбу и морепродукты, советую проявлять осторожность при выборе соусов в магазине — рыбный и креветочный легко спутать с соевым".

По ее словам, практически в любом кафе или ресторане можно договориться о том, чтобы вам не добавляли в блюдо тот или иной ингредиент. Но при этом нет никакой гарантии, что готовят не в той же посуде, где только что варили рыбу или мясо.

Хорошая новость для вегетарианцев: в тайской кухне традиционно не используют молочные продукты — их заменяют кокосовым молоком (например, в супах и карри).

"У тайцев есть несколько терминов для выражения предпочтений в еде. "Мангсавират" означает, что допустимы молоко и яйца, "дже" — только молоко", — уточняет Ирина.

Япония

© AFP 2018 / Yoshikazu Tsuno Пешеходы в подземном переходе станции метро в Токио © AFP 2018 / Yoshikazu Tsuno Пешеходы в подземном переходе станции метро в Токио

"В Японии по-настоящему комфортно вегетарианцу, который все-таки ест рыбу. Национальная японская кухня — это прежде всего морепродукты, — рассказывает Мария Добровольская из Москвы. — Овощи и фрукты стоят довольно дорого: например, в супермаркетах бананы продаются поштучно, каждый — в отдельной упаковке".

Но вкусные вегетарианские блюда есть и здесь: из закусок почти везде подают (часто бесплатно) вареные на пару соевые бобы эдамамэ, жареный тофу с соевым соусом и онигири — шарики из риса, обычно завернутые в лист нори.

"Наверное, самое демократичное блюдо, которое подойдет для вегетарианцев, — лапша, — объясняет Мария. — Соба из гречневой муки и удон из пшеничной, куда добавляют тертый дайкон, зеленый лук, древесные грибы, тофу. Может подаваться вместе с темпурой — обжаренными кусочками овощей, грибов или рисом".

Израиль

"В Израиле практически в каждом заведении вам предложат хумус — пасту из нута и фалафель — тефтели из нута, — говорит Дарья Комарова из Москвы. — А к ним — соусы, сухарики, лепешки, сыр, овощи. Такой закуской часто можно запросто наесться даже до подачи основных блюд".

В Тель-Авиве и менее крупных городах найти кафе или рестораны, специализирующиеся только на вегетарианской пище, не проблема. Да и на улицах повсюду продают вкуснейшие ананасы, апельсины, виноград, клубнику, киви — уже нарезанные или в виде фреша и смузи.