Возвращение Египта снизит поток туристов из России в Турцию только зимой

АНТАЛИЯ, 21 окт — РИА Новости. Возобновление полноценного авиасообщения с египетскими курортами приведет к сокращению потока российских туристов в Турцию зимой, но летом их число останется очень высоким, заявил коммерческий директор Coral Travel Эрджюмент Юналан.

Представитель туроператора считает, что даже если Россия откроет в ближайшее время полноценное авиасообщение с курортами Египта, это не должно привести к ощутимому снижению цен на турецкие отели, так как летом спрос на отдых в Стране пирамид заметно снижается. Египет — лидер спроса зимой, а не летом.

"Возможно, появление Египта скажется на турецком направлении в апреле и мае. Возвращение этой страны на российский рынок может отвлечь на себя определенное количество туристов из вашей страны зимой. Зимний объем российских туристов в Турции определенно уменьшится, но летний останется таким же", — сказал Юналан.