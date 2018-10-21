МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. К неожиданному результату привела попытка туриста из Квебека (Канады) сделать панорамную фотографию знаменитой парижской Эйфелевой башни, сообщает Irish Examiner.

В социальных сетях необычная фотография не вызвала ажиотажа, но на портале Reddit она собрала тысячи комментариев.

"Один пользователь даже сказал, что это похоже на работу Сальвадора Дали. Комментарий заставил меня улыбнуться, потому что я восхищаюсь этим художником", — рассказал автор фотографии.