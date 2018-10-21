На Тенерифе российским туристам предложили выгодный шопинг

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Примерно 6% российских туристов, отдыхающих на испанском острове Тенерифе, выбирают отели по системе all inclusive, сообщил РИА Новости генеральный директор офиса по туризму Тенерифе Висенте Дорта.

По его словам, с января по июль 2018 года остров посетило более 35,8 тысячи туристов из России.

"Согласно нашей статистике, примерно 6% российских туристов, которые приезжают на Тенерифе, выбирают для отдыха отели с обслуживанием по системе all inclusive", — сказал Дорта.

"На острове примерно 15-16% процентов отелей работают именно по этой системе. Хотя на других островах Канарского архипелага all inclusive предлагают в два раза больше отелей, порядка 30% от всего номерного фонда", — уточнил он.

Глава туристического офиса добавил, что сейчас цены на Тенерифе очень привлекательные для российских туристов.

"Для россиян Тенерифе хорош не только тем, что там в течение всего года стоит прекрасная теплая погода, но и тем, что сам остров представляет собой площадку событийного туризма, где постоянно походят различные фестивали, конкурсы, концерты, карнавалы, местные праздники и тому подобное", — пояснил собеседник агентства.

"Есть еще одно значительное преимущество пребывания на Тенерифе — это шопинг, так как наш НДС гораздо ниже, чем в остальной Европе, он составляет 7%. Причем такой налог действует не только на покупки, но и на все услуги, поэтому наш рынок достаточно конкурентоспособный", — резюмировал Дорта.