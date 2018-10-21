В США отель начал платить постояльцам за отказ от смартфона

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Один из отелей Нью-Йорка предложил своим гостям поучаствовать в акции Digital Detox, отказавшись от смартфонов на время проживания, сообщается на сайте отеля.

Так, если постоялец согласен сдать все свои электронные устройства при заселении, ему предоставят скидку в 10% на каждую ночь.

Правило касается всех устройств — ноутбука, смартфона, планшета. Взамен гостям обещают каждое утро доставлять печатную прессу. Также постояльцам предлагают бесплатно посетить сеансы медитации.

Digital Detox – это добровольное решение человека ограничить свое пребывание в интернете. Из-за сближения сферы онлайн и офлайн определенные сетевые алгоритмы стали слишком сильно влиять на человека. Пользователи постоянно пытаются быть онлайн, чтобы не упустить события из жизни знакомых или незнакомых людей.

Похожую акцию запустила и одна из крупных сетей закусочных. Компания обещала бесплатный воппер каждому, кто удалит через специальное приложение десять своих друзей и сообщит об этом в Facebook.