Известная телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак рассказала в интервью РИА Новости, почему не любит отдых в туристических местах, но каждый год ездит в Сочи, а также как выбрать правильный отель в Турции и на что стоит посмотреть в Плесе.
Плес — один из красивейших провинциальных городов России: Волга, набережная, золотые купола и много всего, на что стоит посмотреть. В городе сохранилась планировка начала XVIII века, почти все дома — памятники архитектуры. А еще там необыкновенно красивая природа — прямо левитановские пейзажи.
Там теплое море, пляжи, жаркое солнце, буйство субтропической растительности и развитая туристическая инфраструктура: аквапарки, дельфинарии, музеи, зоопарки, разнообразные спортивные и развлекательные центры, аттракционы.
В окрестностях Сочи есть все условия для любителей активного отдыха, к коим я и себя отношу. В необыкновенно красивых кавказских предгорьях классно приобщиться к пешеходным или конным прогулкам, рафтингу по горной реке или даже скалолазанию в горных долинах.
В общем, отдых на любой вкус!
Там сочетаются тепло, море, хорошая погода. Для меня важны само море, большие пляжи и возможность заниматься спортом.
Слишком туристические места не очень люблю. Например, недавно вернулась с Кипра, там мне не очень понравилось. И в Египет мне тоже не хочется ехать именно из-за огромного числа туристов.
Я люблю не супертуристические направления, а те, где людей поменьше.
Это бюджетно, и там много мест, где отлично организован отдых. Главное — не выбирать огромные отели с тысячами постояльцев.
Очень понравилась кухня в Баку — плюс это совсем недалеко от России.
Кроме того, обожаю итальянскую кухню: рыба, морепродукты, буррата — все очень вкусно! Я очень много путешествую: езжу и на отдых, и в поездки по работе.
Я тот человек, который несколько раз в месяц отправляется в путь, и это для меня совершенно будничная жизнь.
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