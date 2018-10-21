Известная телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак рассказала в интервью РИА Новости, почему не любит отдых в туристических местах, но каждый год ездит в Сочи, а также как выбрать правильный отель в Турции и на что стоит посмотреть в Плесе.