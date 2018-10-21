Ксения Собчак
о том, как выбрать правильные места для отдыха в России и за рубежом
Ольга Цынская

Известная телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак рассказала в интервью РИА Новости, почему не любит отдых в туристических местах, но каждый год ездит в Сочи, а также как выбрать правильный отель в Турции и на что стоит посмотреть в Плесе.

Мои самые любимые места для отдыха в России — Плес и Сочи.
Город Плес
Город Плес
© Depositphotos / yulenochekk
Вид на город Плес с Воскресенской горы.
Вид на город Плес с Воскресенской горы.
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Осень в городе Плес. На дальнем плане справа деревянная Воскресенская церковь.
Осень в городе Плес. На дальнем плане справа деревянная Воскресенская церковь.
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Дом-музей И.И. Левитана в городе Плес.
Вид на Дом-музей И.И. Левитана в городе Плес.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Горнолыжный комплекс «Миловка» в городе Плес.
Горнолыжный комплекс «Миловка» в городе Плес.
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Город Плес
© Depositphotos / yulenochekk

Плес — один из красивейших провинциальных городов России: Волга, набережная, золотые купола и много всего, на что стоит посмотреть. В городе сохранилась планировка начала XVIII века, почти все дома — памятники архитектуры. А еще там необыкновенно красивая природа — прямо левитановские пейзажи.

Каждое лето я езжу на фестиваль «Кинотавр» в Сочи.

Там теплое море, пляжи, жаркое солнце, буйство субтропической растительности и развитая туристическая инфраструктура: аквапарки, дельфинарии, музеи, зоопарки, разнообразные спортивные и развлекательные центры, аттракционы.

Телеведущая и политик Ксения Собчак с супругом, актером Максмом Виторганом на церемонии открытия 29-го российского фестиваля «Кинотавр».
Телеведущая и политик Ксения Собчак с супругом, актером Максмом Виторганом на церемонии открытия 29-го российского фестиваля «Кинотавр».
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая и политик Ксения Собчак на церемонии открытия 29-го российского фестиваля «Кинотавр».
Телеведущая и политик Ксения Собчак на церемонии открытия 29-го российского фестиваля «Кинотавр».
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Максим Виторган и его супруга телеведущая Ксения Собчак на 28-м Открытом Российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.
Актер Максим Виторган и его супруга телеведущая Ксения Собчак на 28-м Открытом Российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Морской вокзал в Сочи.
Морской вокзал в Сочи.
© РИА Новости / Илья Питалев
Набережная в Сочи.
Набережная в Сочи.
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура Жемчужина с часами в парке «Ривьера» в Сочи.
Скульптура Жемчужина с часами в парке «Ривьера» в Сочи.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Телеведущая и политик Ксения Собчак с супругом, актером Максмом Виторганом на церемонии открытия 29-го российского фестиваля «Кинотавр».
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В окрестностях Сочи есть все условия для любителей активного отдыха, к коим я и себя отношу. В необыкновенно красивых кавказских предгорьях классно приобщиться к пешеходным или конным прогулкам, рафтингу по горной реке или даже скалолазанию в горных долинах.

В общем, отдых на любой вкус!

Любимые места за рубежом — Юрмала, юг Франции, Сардиния.

Там сочетаются тепло, море, хорошая погода. Для меня важны само море, большие пляжи и возможность заниматься спортом.

Круизные лайнеры в порту города Кальяри (Сардиния).
Круизные лайнеры в порту города Кальяри (Сардиния).
© РИА Новости / Александр Вильф
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Фестиваль тунца Girotonno на Сардинии.
Фестиваль тунца Girotonno на Сардинии.
© Фото : Girotonno
Телеведущая Ксения Собчак (слева) и сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова
Телеведущая Ксения Собчак (слева) и сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущая Ксения Собчак на горнолыжном курорте Куршевель.
Телеведущая Ксения Собчак на горнолыжном курорте Куршевель.
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Телеведущие Андрей Малахов и Ксения Собчак позируют фотографу на юбилейном турнире Audi Stars Cup V в Сочи.
Телеведущие Андрей Малахов и Ксения Собчак позируют фотографу на юбилейном турнире Audi Stars Cup V в Сочи.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Телеведущая Ксения Собчак на отдыхе на горнолыжном курорте Куршевель.
Телеведущая Ксения Собчак на отдыхе на горнолыжном курорте Куршевель.
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Вид на гавань в Сен-Тропе.
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Слишком туристические места не очень люблю. Например, недавно вернулась с Кипра, там мне не очень понравилось. И в Египет мне тоже не хочется ехать именно из-за огромного числа туристов.

Я люблю не супертуристические направления, а те, где людей поменьше.

Телеведущая Ксения Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии «Муз-ТВ 2011».
© РИА Новости / Валерий Мельников
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А вот Турцию смело могу рекомендовать.

Это бюджетно, и там много мест, где отлично организован отдых. Главное — не выбирать огромные отели с тысячами постояльцев.

Если говорить о кухне, то Сочи, пожалуй, тот самый регион, где все очень вкусно, особенно овощи и фрукты.

Очень понравилась кухня в Баку — плюс это совсем недалеко от России.

Торговые ряды в старом городе — старинном жилом квартале и историко-архитектурном заповеднике в столице Азербайджана городе Баку.
Торговые ряды в старом городе — старинном жилом квартале и историко-архитектурном заповеднике в столице Азербайджана городе Баку.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Комплекс «Flame Towers» в Баку.
Комплекс «Flame Towers» в Баку.
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Культурный центр Гейдара Алиева на проспекте Г. Алиева в столице Азербайджана Баку.
Культурный центр Гейдара Алиева на проспекте Г. Алиева в столице Азербайджана Баку.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Скульптура в парке у культурного центра Гейдара Алиева в Баку.
Скульптура в парке у культурного центра Гейдара Алиева в Баку.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море.
Панорама города Баку и Бакинской бухты в Каспийском море.
© РИА Новости / Мурад Оруджев
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Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере
Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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Торговые ряды в старом городе — старинном жилом квартале и историко-архитектурном заповеднике в столице Азербайджана городе Баку.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кроме того, обожаю итальянскую кухню: рыба, морепродукты, буррата — все очень вкусно! Я очень много путешествую: езжу и на отдых, и в поездки по работе.

Я тот человек, который несколько раз в месяц отправляется в путь, и это для меня совершенно будничная жизнь.

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