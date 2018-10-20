Туристы любят путешествия больше, чем секс

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Одна из американских туристических компаний провела исследование, в котором выяснила, от чего готовы отказаться люди ради бесплатного путешествия, сообщает Travel and Leisure.

Опрос проводился среди людей от 18 до 36 лет. Эксперты задали участникам исследования вопрос: "От чего вы готовы отказаться на шесть месяцев, если бы это позволило вам бесплатно кататься по миру?"

Около 80% респондентов заявили, что они бы незамедлительно отдали пароль от своего аккаунта на развлекательном сайте, где за плату можно смотреть фильмы.

77% проголосовали за вариант "отказаться от кофе", 7% готовы бросить пить и 60% респондентов могли бы перестать употреблять углеводы.

Больше всего экспертов поразило, что 57% опрошенных могли бы ради путешествий отказаться от секса, а 41% за бесплатный вояж были готовы отдать свой мобильный телефон.

Стоит отметить, что только 1% респондентов ответил, что они не желают отказываться от любой из этих вещей, чтобы отправиться в отпуск своей мечты бесплатно.