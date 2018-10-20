Ирландия очень популярна у туристов. Большинство едет «на океан». Лайфхак для тех, кто не хочет все дни мокнуть под дождем в уличной толпе: путешествуйте в глубинке, подальше от Атлантического океана. Ливней и ветров там меньше, чем на побережье.

Одно из таких мест — южная часть графства Типперери. Тут много достойных посещения мест, а автобусы с туристами встречаются редко.