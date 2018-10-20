По следам cвятого Патрика
Уютная Ирландия вдали от моря
Виталий Ковальчук

Походить по местам святого Патрика, увидеть в природе 50 оттенков зеленого, прикоснуться к средневековым замкам и крепостям — вот ради чего стоит посетить Ирландию. Приготовьтесь к встрече с ирландцами, в чем-то очень похожих на нас, россиян, и особому «ирландскому времени», которое поначалу выводит из себя. Что можно увидеть вдали от туристических маршрутов на Изумрудном острове — в материале РИА Новости.

Выбрать теплое место

Здесь очень часто идут дожди, и сделать солнечный кадр — большая удача. Запад и юго-запад Ирландии, омываемые Атлантическим океаном, — наиболее посещаемые туристами места. Летом привычная температура воздуха — 17-19 градусов. Погода, которую местные называют одним словом — «мягко» — это моросящий дождик. Но часто в течение дня дождь из мелкого переходит в сильный, а затем в ливень. Все это может произойти в течение часа. Потом ненадолго покажется солнце, и вновь зарядит дождь.

Типперери в Ирландии
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука

Ирландия очень популярна у туристов. Большинство едет «на океан». Лайфхак для тех, кто не хочет все дни мокнуть под дождем в уличной толпе: путешествуйте в глубинке, подальше от Атлантического океана. Ливней и ветров там меньше, чем на побережье.

Одно из таких мест — южная часть графства Типперери. Тут много достойных посещения мест, а автобусы с туристами встречаются редко.

По следам святого Патрика

Святой Патрик — самый известный ирландский святой, крестивший в V веке местных жителей. Он — один из символов Ирландии, в стране сохранились места и постройки, связанные с его именем.

Памятник святому Патрику
Памятник святому Патрику
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Каменный кельтский крест VI века находится в середине колодца святого Патрика
Каменный кельтский крест VI века находится в середине колодца святого Патрика
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Люди отдыхают у колодца святого Патрика
Люди отдыхают у колодца святого Патрика
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Птица в воде колодца святого Патрика
Птица в воде колодца святого Патрика
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
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Памятник святому Патрику
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука

Колодец святого Патрика находится недалеко от города Клонмел, столицы графства Типперери. По легенде, святой останавливался здесь во время путешествия, хотя документальных подтверждений этому нет.

Глубина колодца — чуть выше колена, а в его центре установлен каменный кельтский крест, предположительно, VI века.

Надо обойти крест по воде три раза — это приравнивается к молитве, обращенной к святому Патрику.

Ритуал кажется простым ровно до тех пор, пока не входишь в воду — от холода ноги тут же сводит. Тем не менее колодец считается местом паломничества и пикниковой зоной.

В стране около трех тысяч священных колодцев; тот, что в Клонмеле — один из самых больших.

Когда падают идолы

Другая достопримечательность, связанная со святым Патриком, — скала Кашел. По преданию святой обнаружил тут поселение язычников. Когда он пришел к ним, их идолы рухнули. Патрик совершил обряд крещения, а позже замок и поселение Кашел превратились в религиозный центр юга Ирландии.

Замок-скала Кашел в Ирландии
Замок-скала Кашел в Ирландии
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Внутри замка-скалы Кашел в Ирландии
Внутри замка-скалы Кашел в Ирландии
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Вид на замок-скалу Кашел в Ирландии
Вид на замок-скалу Кашел в Ирландии
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
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Замок-скала Кашел в Ирландии
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука

В 990 году там произошло одно из важнейших событий в истории страны — возведение на престол Бриана Бору, первого и единственного короля Ирландии.

Сегодня на известковой скале Кашел сохранились остатки средневекового замка, кафедрального собора, часовня Кормака и круглая башня. Все постройки — XI-XIII века.

Побродить по замкам

Построенный в XVI веке богатым ирландским семейством Батлер замок Ормонд в городе Каррик-он-Шур — наиболее сохранившийся из ирландских особняков Елизаветинской эпохи. Землю под замок его хозяева получили в дар от английских королей за преданность и службу при дворе. Внутри — рыцарский зал, спальни, галерея, кабинет.

Самая высокая часть замка — закрытая для посещения часовня, в которой представители знатного рода молились вдали от посторонних глаз.

Известно, что Батлеры при необходимости легко меняли веру с католической на протестантскую и обратно.

Замок Ормонд в городе Каррик-он-Шур
Замок Ормонд в городе Каррик-он-Шур
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Внутри замка Ормонд.
Внутри замка Ормонд.
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Вид на окрестности из замка Ормонд
Вид на окрестности из замка Ормонд
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Город Каррик-он-Шур в Ирландии
Город Каррик-он-Шур в Ирландии
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
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Замок Ормонд в городе Каррик-он-Шур
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука

Один из крупнейших средневековых замков Ирландии находится в маленьком городе Город. Именно так переводится с ирландского Кэйр, или Кэхир.

Замок в Кэйре стоит посреди реки, наиболее древняя его часть построена в XIII веке. Хорошо сохранился, но исключительно потому, что всякий раз сдавался врагу без боя.

Замок в городе Кэйр в Ирландии.
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука

Сегодня тут музей с рыцарскими залами, средневековой мебелью, гобеленами, оружием. Под стенами замка — большая лужайка, на которой гуляют, играют с детьми, устраивают пикники.

Увидеть необычный коттедж

В Кэйре, помимо замка, есть и другая архитектурная достопримечательность — швейцарский коттедж. Это дом дневного отдыха, построенный семьей Батлер в 1802 году. Снаружи напоминает домик эльфов или троллей — соломенная крыша, уютные асимметричные окошки, вместо колонн — сучковатые стволы деревьев. Как и в природе, в доме нет двух повторяющихся элементов. Все комнаты, пространства, окна, балконы не похожи друг на друга.

В начале XIX века у французской аристократии вошли в моду «деревенские домики» — с легкой руки Марии Антуанетты. В Версале по ее приказу возвели 20 таких домиков, якобы походившие на жилища бедняков. В них знать устраивала костюмированные вечеринки, примеряя на себя роль кузнецов, кухарок и прочих простолюдинов.

Швейцарский коттедж в Кэйре (швейцарским его прозвали ирландцы, думавшие, что именно так выглядят домики в Швейцарии) — образец роскошной простоты.

Комната в швейцарском коттедже в Кэйре
Комната в швейцарском коттедже в Кэйре
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Цветник у входа в швейцарский коттедж в Кэйре
Цветник у входа в швейцарский коттедж в Кэйре
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Швейцарский коттедж в Кэйре
Швейцарский коттедж в Кэйре
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
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Комната в швейцарском коттедже в Кэйре
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука

Его владельцы не хотели демонстрировать свое богатство. К примеру, лестница из дорогих пород дуба выкрашена особой краской, чтобы дерево смотрелось «дешевле». Но детали все равно выдают статус семьи. Одна из комнат оклеена французскими обоями. В другой — стулья, вырезанные из цельной породы дерева, но кажущиеся собранными из корней и коряг (над шестью стульями мастера-мебельщики трудились два года).

Во всех этих местах время бежит незаметно. В том числе и для самих ирландцев: они никуда не спешат.

 

Город Кэйр
Город Кэйр
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Улица города Кэйр
Улица города Кэйр
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Внутри замка в Кэйре
Внутри замка в Кэйре
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Жители Кэйра занимаются спортом
Жители Кэйра занимаются спортом
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Парк в Кэйре
Парк в Кэйре
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Набережная в Кэйре
Набережная в Кэйре
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
Уборка урожая в графстве Типперери в Ирландии
Уборка урожая в графстве Типперери в Ирландии
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука
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Город Кэйр
© Фото из личного архива Виталия Ковальчука

Понятие «ирландское время» — это очень условная договоренность о встрече в назначенный час. Время может сдвигаться под воздействием множества факторов.

Поэтому не волнуйтесь, если ваш автобус в Ирландии или местный гид опаздывает — они просто движутся по своему, ирландскому времени.

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