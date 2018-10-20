Походить по местам святого Патрика, увидеть в природе 50 оттенков зеленого, прикоснуться к средневековым замкам и крепостям — вот ради чего стоит посетить Ирландию. Приготовьтесь к встрече с ирландцами, в чем-то очень похожих на нас, россиян, и особому «ирландскому времени», которое поначалу выводит из себя. Что можно увидеть вдали от туристических маршрутов на Изумрудном острове — в материале РИА Новости.
Здесь очень часто идут дожди, и сделать солнечный кадр — большая удача. Запад и юго-запад Ирландии, омываемые Атлантическим океаном, — наиболее посещаемые туристами места. Летом привычная температура воздуха — 17-19 градусов. Погода, которую местные называют одним словом — «мягко» — это моросящий дождик. Но часто в течение дня дождь из мелкого переходит в сильный, а затем в ливень. Все это может произойти в течение часа. Потом ненадолго покажется солнце, и вновь зарядит дождь.
Ирландия очень популярна у туристов. Большинство едет «на океан». Лайфхак для тех, кто не хочет все дни мокнуть под дождем в уличной толпе: путешествуйте в глубинке, подальше от Атлантического океана. Ливней и ветров там меньше, чем на побережье.
Одно из таких мест — южная часть графства Типперери. Тут много достойных посещения мест, а автобусы с туристами встречаются редко.
Святой Патрик — самый известный ирландский святой, крестивший в V веке местных жителей. Он — один из символов Ирландии, в стране сохранились места и постройки, связанные с его именем.
Колодец святого Патрика находится недалеко от города Клонмел, столицы графства Типперери. По легенде, святой останавливался здесь во время путешествия, хотя документальных подтверждений этому нет.
Глубина колодца — чуть выше колена, а в его центре установлен каменный кельтский крест, предположительно, VI века.
Надо обойти крест по воде три раза — это приравнивается к молитве, обращенной к святому Патрику.
Ритуал кажется простым ровно до тех пор, пока не входишь в воду — от холода ноги тут же сводит. Тем не менее колодец считается местом паломничества и пикниковой зоной.
В стране около трех тысяч священных колодцев; тот, что в Клонмеле — один из самых больших.
Другая достопримечательность, связанная со святым Патриком, — скала Кашел. По преданию святой обнаружил тут поселение язычников. Когда он пришел к ним, их идолы рухнули. Патрик совершил обряд крещения, а позже замок и поселение Кашел превратились в религиозный центр юга Ирландии.
В 990 году там произошло одно из важнейших событий в истории страны — возведение на престол Бриана Бору, первого и единственного короля Ирландии.
Сегодня на известковой скале Кашел сохранились остатки средневекового замка, кафедрального собора, часовня Кормака и круглая башня. Все постройки — XI-XIII века.
Построенный в XVI веке богатым ирландским семейством Батлер замок Ормонд в городе Каррик-он-Шур — наиболее сохранившийся из ирландских особняков Елизаветинской эпохи. Землю под замок его хозяева получили в дар от английских королей за преданность и службу при дворе. Внутри — рыцарский зал, спальни, галерея, кабинет.
Самая высокая часть замка — закрытая для посещения часовня, в которой представители знатного рода молились вдали от посторонних глаз.
Известно, что Батлеры при необходимости легко меняли веру с католической на протестантскую и обратно.
Один из крупнейших средневековых замков Ирландии находится в маленьком городе Город. Именно так переводится с ирландского Кэйр, или Кэхир.
Замок в Кэйре стоит посреди реки, наиболее древняя его часть построена в XIII веке. Хорошо сохранился, но исключительно потому, что всякий раз сдавался врагу без боя.
Сегодня тут музей с рыцарскими залами, средневековой мебелью, гобеленами, оружием. Под стенами замка — большая лужайка, на которой гуляют, играют с детьми, устраивают пикники.
В Кэйре, помимо замка, есть и другая архитектурная достопримечательность — швейцарский коттедж. Это дом дневного отдыха, построенный семьей Батлер в 1802 году. Снаружи напоминает домик эльфов или троллей — соломенная крыша, уютные асимметричные окошки, вместо колонн — сучковатые стволы деревьев. Как и в природе, в доме нет двух повторяющихся элементов. Все комнаты, пространства, окна, балконы не похожи друг на друга.
В начале XIX века у французской аристократии вошли в моду «деревенские домики» — с легкой руки Марии Антуанетты. В Версале по ее приказу возвели 20 таких домиков, якобы походившие на жилища бедняков. В них знать устраивала костюмированные вечеринки, примеряя на себя роль кузнецов, кухарок и прочих простолюдинов.
Швейцарский коттедж в Кэйре (швейцарским его прозвали ирландцы, думавшие, что именно так выглядят домики в Швейцарии) — образец роскошной простоты.
Его владельцы не хотели демонстрировать свое богатство. К примеру, лестница из дорогих пород дуба выкрашена особой краской, чтобы дерево смотрелось «дешевле». Но детали все равно выдают статус семьи. Одна из комнат оклеена французскими обоями. В другой — стулья, вырезанные из цельной породы дерева, но кажущиеся собранными из корней и коряг (над шестью стульями мастера-мебельщики трудились два года).
Во всех этих местах время бежит незаметно. В том числе и для самих ирландцев: они никуда не спешат.
Понятие «ирландское время» — это очень условная договоренность о встрече в назначенный час. Время может сдвигаться под воздействием множества факторов.
Поэтому не волнуйтесь, если ваш автобус в Ирландии или местный гид опаздывает — они просто движутся по своему, ирландскому времени.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.