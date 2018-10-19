В Дубае во всех такси появится бесплатный Wi-Fi

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Дубай предоставит жителям и всем туристам бесплатный доступ в интернет во всех 10 800 городских такси. Проект будет реализован в несколько этапов, сообщает АТОР.

Для начала компания, которая займется внедрением Wi-Fi, протестирует спрос на данный сервис.

"Вы не можете запустить все 10 000 автомобилей с Wi-Fi в одночасье, вам нужно узнать, как именно разные люди используют эту услугу", – заявил представитель фирмы. Тем не менее, по оценке разработчиков, найдется немало путешественников, в первую очередь бизнесменов, которые захотят по дороге из аэропорта в отель использовать Wi-Fi для проверки e-mail и общения по мессенджерам.

Интернет в дубайских такси для туристов не является новинкой. Впервые бесплатным Wi-Fi в 2016 году были оборудованы 500 такси дубайского аэропорта. В прошлом году в качестве эксперимента такая услуга стала доступна и в 700 городских машинах.

По заявлению властей эмирата, внедрением доступа к интернету во всех такси Дубай стремится подчеркнуть свой статус одного из "самых умных городов мира".