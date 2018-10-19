Спрос на авиабилеты возрастает в день зарплаты

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Спрос на авиабилеты в зарплатные дни значительно возрастает, сообщает OZON.travel.

Так, по данным онлайн-агентства, заметный всплеск в продажах билетов наступает в 20-х числах месяца: спрос может увеличиться в полтора-два раза по сравнению с другими днями.

Кроме того, рост продаж заметен 9 и 15 числа каждого месяца, что также обусловлено зарплатой. Традиционно в России авансовые и зарплатные дни приходятся на 1-10 и 15-20 числа.

Вторник – самый популярный день недели для покупки билетов. Чуть ниже спрос по средам, а вот в пятницу отмечается заметный спад, который достигает своего минимума в воскресенье.