Треть крупнейших аэропортов мира названа в честь выдающихся людей

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сервис путешествий OneTwoTrip проанализировал названия 300 крупнейших по пассажиропотоку аэропортов мира за 2017 год и пришел к выводу, что трети из них присвоены имена выдающихся государственных и военных руководителей, а также деятелей искусства и иных сфер.

Всего в исследовании были учтены воздушные гавани из 65 стран с суммарным пассажиропотоком свыше пяти миллиардов человек.

Чаще всего аэропорты называют именами государственных деятелей и политиков — такого нейминга удостоены более половины (54%) названных в честь кого-либо аэропортов. На втором месте по популярности — летчики и военные деятели (18%), на третьем — деятели искусства (16%).

Среди деятелей искусства, в честь которых названы аэропорты, больше всего музыкантов (39%), писателей и поэтов (25%), художников (20%).