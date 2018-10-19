В Австралии акула запрыгнула в лодку к семье туристов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В лодку к жителю Австралии, отправившемуся порыбачить с тремя сыновьями в Квинсленде, запрыгнула двухметровая акула, сообщает 7News.

Другой рыбак, находившийся неподалеку, пришел на помощь семье: забрал на свою лодку двух младших детей в то время, пока отец и старший сын пытались выдворить акулу обратно.

После того, как им удалось это сделать, отец сказал, что случившееся стало для него серьезным испытанием, а сын добавил, что это было самым страшным событием в жизни.