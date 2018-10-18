БАНГКОК, 18 окт — РИА Новости. Власти Таиланда планируют отменить визовой сбор по прибытии для граждан 21 страны в ноябре-декабре 2018 года, чтобы дополнительно привлечь в страну иностранных туристов, сообщает Bangkok Post.

Главной задачей акции, предложенной вице-премьером Таиланда по экономическим вопросам Сомкитом Чатусипхитхаком, станет привлечение туристов из КНР и восстановление их доверия к Таиланду.

По данным Ассоциации туристических агентств Таиланда, количество въезжающих в страну китайских туристов снизилось почти на 20% после крушения в июле туристического судна в районе острова Пхукет. В результате ЧП погибли 47 граждан КНР. По сведениям Ассоциации, китайские туроператоры уже более двух месяцев почти не производят новых бронирований гостиниц в Таиланде на период с ноября по март 2019 года.

Россияне и граждане стран Евросоюза, Австралии, Новой Зеландии, Японии, США, стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и еще нескольких государств, имеют право безвизового въезда в Таиланд. Сроки безвизового пребывания у всех стран разные. Россияне могут въезжать в страну без виз на срок до 30 суток, как и граждане Таиланда — в Россию.

Помимо безвизового списка, существует список из 21 страны, граждане которых могут въезжать в Таиланд, оформив визу по прибытии. Из постсоветских государств в этот него включены Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан. К этому же списку относится и Китай.

Туристам из стран, не имеющих соглашения с Таиландом о безвизовом въезде, и стран, не входящих в список получателей виз по прибытии, для посещения Таиланда требуется виза, полученная в посольстве Таиланда.

По данным властей Таиланда, в 2018 году страну посетят около 40 миллионов иностранных туристов.

Новая мера может значительно изменить эту цифру: вместо 10,5 миллионов китайских туристов за весь 2018 год, этот показатель заездов может достичь 12 миллионов, сообщает издание.