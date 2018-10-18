В Испании сокращается число иностранных туристов

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Власти Испании ожидают, что в 2018 году турпоток в страну будет ниже, чем годом ранее, сообщает Majorca Daily Bulletin.

Предполагается, что по итогам года Испанию посетят 81,2 млн иностранных туристов, что на 0,8% меньше, чем годом ранее, заявил министра промышленности, торговли и туризма страны Марию Рейес Марото. При этом расходы гостей в Испании выросли на 2,8%.

В частности, меньше туристов стали приезжать на Балеарские острова и в Каталонию. По словам министра, это связано с политической нестабильностью в Каталонии, а также с "работой над повышением качества туристов" на Балеарах.

Между тем, россияне охотно едут в Испанию. За восемь месяцев текущего года страну посетили 854,6 тысяч путешественников из РФ, что почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.