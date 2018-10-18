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Дождались! Российским туристам предложат чартеры на курорты Египта
08:0018.10.2018
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Верблюд и погонщик на берегу Красного моря в Египте. Архивное фото.
© РИА Новости / Юрий Сомов
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Светлана Баева. Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдул-Фаттах Ас-Сиси договорились о восстановлении авиасообщения между двумя странами в полном объеме. Эксперты ожидают, что после запуска чартерных программ Египет сможет принимать более двух миллионов россиян в год. Когда появятся путевки в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и сколько они будут стоить — в материале РИА Новости.

Контроль безопасности

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх

Египет делает все необходимое для обеспечения безопасности в авиасфере, отметил Владимир Путин. "Рассмотрели и вопрос о полноформатном восстановлении туристических обменов и полного авиасообщения. В апреле возобновлены прямые регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир. Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки", — подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи. 17 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Россия и Египет договорились о восстановлении регулярного авиасообщения

Вскоре российские специалисты отправятся в Египет для проверки безопасности аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады. "Шансы на возвращение российских туристов есть, с коллегами договорились о том, что сможем направить группу для проверки условий безопасности", — заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

Нужен месяц

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкВид из окна российского самолета на территорию Египта
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид из окна российского самолета на территорию Египта

Организовать чартеры и начать продажи туров можно в течение месяца, утверждают представители турбизнеса. "Именно чартеры позволяют предложить туристам недорогие и комфортные туры. Направление востребовано, и туроператоры готовы предложить турпродукт в полном объеме, — сообщил РИА Новости вице-президент АТОР и советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин. — Резервные самолеты есть. Кроме того, семь ведущих туроператоров управляют собственными авиакомпаниями".

Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет
© AFP 2018 / Khaled Desouki
Туроператоры и авиакомпании могут быстро организовать туры в Египет

Алгоритм такой: сначала нужно получить разрешение, потом следует процесс согласования чартерных программ, и авиакомпаниям предоставляют допуски, ежемесячно выдаваемые Росавиацией: 15 числа — на следующий месяц. После улаживания всех формальностей перевозчикам и туроператорам понадобится примерно месяц на организацию продаж.

По данным АТОР, некоторые российские авиакомпании имеют допуски на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

В зимнем сезоне в Египет можно отправлять порядка 600 чартерных рейсов в месяц. Это более 30% всех чартеров, запланированных на предстоящую зиму (около двух тысяч рейсов в месяц).

Дмитрий Горин напоминает, что контракты с отелями и принимающими компаниями у туроператоров есть. Турфирмы и сейчас отправляют людей в Египет через Каир, но поток небольшой, многих отпугивает длительный переезд. В основном туда едут самостоятельные путешественники — около ста тысяч человек в год. Но после открытия чартеров Египет ежегодно будут посещать не менее двух миллионов российских туристов.

Рынок готов

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПродавец сувенирного магазина на одной из улиц Шарм-эш-Шейха
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Продавец сувенирного магазина на одной из улиц Шарм-эш-Шейха

Когда откроется чартерная перевозка? При возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром от момента принятия решения до вылета прошло около двух месяцев.

Совладелец и коммерческий директор TEZ Tour Александр Буртин подчеркивает, что зимой организовать чартеры проще. В это время не так много направлений, способных конкурировать с Египтом.

Хургада, Египет
© Depositphotos / OlegDoroshenko
Гостиницы Хургады проверят на качество услуг и санитарию

Он подтверждает, что компания сейчас предлагает туры в Египет с перелетом в Каир, но спрос на такие путешествия ограничен из-за достаточно высокой стоимости авиабилетов (это регулярные рейсы) и длительных трансферов из Каира в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Сотрудники туроператора рассказали, что с момента возобновления регулярного сообщения между Москвой и Каиром туристическими предложениями по отдыху в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе через Каир воспользовалось несколько сотен туристов. Глубина бронирований достигает февраля, Египет — в списке популярных направлений на ноябрьские праздники и Новый год.

Генеральный директор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная уверена, что чартерную программу удастся развернуть за месяц: "Это востребованное направление, всегда пользовавшееся спросом".

Две-три недели нужно на то, чтобы разработать турпродукт и открыть полетную программу из крупных российских городов, говорят в пресс-службе туроператора "Интурист".

В два раза дешевле

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРоссийские туристы во время посадки в автобус российского туроператора в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Российские туристы во время посадки в автобус российского туроператора в египетском городе Шарм-эш-Шейхе

Еще один важный аспект — стоимость чартерных туров. В Минске россиянам предлагают путевки в Египет минимум за 37 тысяч рублей на человека в отель 4* на девять ночей с вылетом в конце ноября.

Зарубежные страны: Египет
© РИА Новости / Антон Денисов
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Разориться на билетах, сэкономить на еде. Почему россияне едут в Египет

Аналогичная недельная программа с перелетом из Москвы в Каир и трансфером до морских курортов стоит уже 50 тысяч рублей.  

Вероятно, по ценам стоит сравнивать египетское направление с турецким, куда этой зимой операторы направляют дополнительные чартеры. Стоимость недельных туров в турецкие "четверки" по системе "все включено" начинается от 35 тысяч рублей, но это на двух человек.

"Цены не будут сильно отличаться от тех, что были до прекращения авиасообщения, но нужно учитывать изменения валютного курса", — отметил Дмитрий Горин.

Вернутся за сезон

© Fotolia / Oleg ZhukovОтдых в Египте
© Fotolia / Oleg Zhukov
Отдых в Египте

По его словам, Египет будет востребован, особенно у путешественников с небольшим бюджетом. "Там развита система "все включено", много недорогих отелей, недолгий перелет, — поясняет эксперт. — Это важно, так как далеко не все туристы, особенно с маленькими детьми, готовы к рейсам длительностью от восьми часов и более".

Шарм эш-Шейх
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Египетские власти готовы платить за чартерные рейсы

Но какое-то время на восстановление турпотока понадобится. Программы туроператоров сформированы, многие уже забронировали туры на Новый год.

Ранее советник министра туризма Египта Амр эль-Эзаби сообщил РИА Новости, что "если чартеры разрешат, то понадобится один сезон или даже половина, чтобы российский турпоток восстановился".

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