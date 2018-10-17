Российские специалисты проверят безопасность египетских аэропортов

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Российские специалисты отправятся в Египет для проверки безопасности аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Шансы (на возвращение российских туристов есть)… с коллегами договорились о том, что сможем направить группу для проверки условий безопасности", — сказал журналистам Дитрих.