Афон открыт для российских паломников

Москва, 17 окт — РИА Новости. Ограничения на посещение Афона со стороны монастырей и Паломнического бюро Святой Горы в связи с разрывом евхаристического общения между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом отсутствуют. Паломников из России Афон готов принимать и дальше, сообщает АТОР.
Паломник, направляющийся на Афон, может получить дьямонтирион (специальное письменное разрешение на посещение Святой Горы) и будет принят в монастыре, где он планирует ночевать или где ему забронирован ночлег.
Количество паломников из России может снизиться только из-за соблюдения верующими запретов своей церкви. Но, если в случае с мирянами, нарушение таких запретов будет личным делом паломника, то число священников из России на Афоне может значительно сократиться, считают туроператоры.
Ведь для совершения паломничества священнослужители должны заблаговременно подать прошение на имя Константинопольского патриарха и получить рекомендательное письмо за подписью правящего архиерея. В нынешней ситуации такие письма вряд ли будут подписаны священнослужителями РПЦ.
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