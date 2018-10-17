СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились восстановить регулярное авиасообщение между Россией и Египтом в полном объеме.

Российский лидер напомнил, что прямые регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир возобновлены с апреля. А в среду президенты обсудили "проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх".

"Будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время возобновить чартерные перевозки по этим маршрутам", — подчеркнул Путин.

Он также отметил усилия, которые прилагает Каир для повышения уровня безопасности транспортных узлов.

Авиасообщение между двумя странами

Россия долгое время занимала первое место по числу приезжающих в Египет туристов, однако в ноябре 2015 года полеты российских лайнеров в Египет были приостановлены. Это произошло после катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом. Россия также перестала принимать самолеты EgyptAir.

Крушение стало крупнейшим в истории Египта, а также самой массовой гибелью россиян в авиакастрофе за всю историю мировой авиации — ее жертвами стали 224 человека. Ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство"*.

Решению о возобновлении полетов между странами, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

