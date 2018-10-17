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На Кубани курортный сбор за 2,5 месяца составил 82 миллиона рублей
13:2117.10.2018
(обновлено:14:04 17.10.2018)
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Отдыхающие в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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КРАСНОДАР, 17 окт — РИА Новости. Курортный сбор в Краснодарском крае за 2,5 месяца составил 82 миллиона рублей, средства пойдут на благоустройство территорий, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

Девушка с ноутбуком на пляже
© Fotolia / Creativa Images
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"Эксперимент по курортному сбору, начатый в этом году, показал хороший результат. Всего за 2,5 месяца собрано 82 миллиона рублей. Это деньги, поступившие от уплаты сбора в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и четырех курортных поселениях Туапсинского района. Замечу, что изначально мы планировали получить порядка 70 миллионов рублей за весь год", — сказал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что территории, на которых проводится эксперимент, посетили свыше 2 миллионов туристов, около 40% отдыхающих воспользовались льготой.

"Все собранные средства пойдут на благоустройство территорий. Жители городов уже выбрали, на что будут направлены деньги. К примеру, в Анапе установят фонари и светодиодные конструкции. В Геленджике проголосовали за новые скульптуры из садовых растений и световые композиции", — добавил глава региона, уточнив при этом, что освоение средств, собранных в текущем году, начнется в начале 2019 года.

Министерство финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля — в восьми муниципалитетах Краснодарского края. В Крыму эксперимент отложен до 1 мая 2019 года. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов. Его размер не может превышать 100, а в 2018 году — 50 рублей в день. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда. Конкретные ставки и дополнительные льготы устанавливают региональные власти. В Краснодарском крае от его уплаты, кроме 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом, освобождены также постоянные жители региона. Полученные от сбора средства могут направляться только на развитие курортной инфраструктуры.

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