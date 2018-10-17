Эксперты выяснили, где и сколько денег тратят туристы в мире

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Аналитики выяснили, что за 2017 год в мире туристы потратили эквивалент 1 триллиона 317 миллиардов 169 миллионов долларов США, и составили рейтинг из десяти государств, получающих от туризма наибольший доход, сообщает АТОР.
Первое место рейтинга заняли США (211 миллиардов, 16% мировых трат), второе — Испания (68 миллиардов, 5,15%), третье – Франция (61 миллиард, 4,6%). Замкнули пятерку Таиланд (57 миллиардов, 4,3%) и Великобритания (51 миллиард, 3,9%)
Также в десятку вошли Италия, Австралия, Германия, Макао (особый административный район КНР) и Япония.
На эти страны с самым большим объемом расходов иностранных туристов приходится почти половина (49%) трат путешественников во всем мире за год. Всего в мире туристы в 2017 году потратили эквивалент 1 триллиона 317 миллиардов 169 миллионов долларов США.
Особый интерес вызывает присутствие в рейтинге Макао – крайне небольшого по площади особого административного района КНР, когда-то бывшего португальской колонией. Своими 36 миллиардами долларов расходов зарубежных гостей эта территория Китая обязана статусу одного из крупнейших игорных центров мира. Показательно, что когда в середине сентября 2018 года мощнейший тайфун "Мангхут" накрыл юго-восток Китая, включая Макао, а местные казино были вынуждены закрыться на 33 часа, потери Макао составили 186 миллионов долларов США – 5,6 миллионов за каждый час.
Иностранные туристы потратили в России в 2017 году 8,945 миллиардов долларов. Это ставит Россию на 34 место в рейтинге стран с наибольшим объемом расходов иностранных туристов. Россию опережает на одну строчку Новая Зеландия, а следующее место в рейтинге занимает Вьетнам.
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