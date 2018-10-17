МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Знаменитый остров Боракай снова открывается для туристов, приезжающих на Филиппины. Посещения разрешили с 26 октября, сообщает Express.
После шести месяцев реабилитации, которая оценивается примерно в миллиард песо (около 20 миллионов долларов), гости смогут посещать остров, соблюдая определенные ограничения.
Так, на Боракае не будет сувенирных магазинов, казино. На пляжах запрещены танцы с огнем и файер-шоу, курение, употребление алкоголя и ужины. Даже строительство замков из песка будет регулироваться.
Приостановлены водные развлечения: катания на лодках, катерах и любые виды дайвинга.
В день остров будет принимать не более 19 000 туристов, количество гостиничных номеров уменьшилось 12 000 до 6 000 тысяч.
Остров полностью не откроют до декабря 2019 года, так как продолжаются восстановительные работы.
Правда, местные жители приветствуют открытие пляжей, так как туризм обеспечивает им большую часть доходов. В 2017 году Боракай посетили 6,6 миллиона туристов.
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