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Эксперты выяснили, в какой стране самая выгодная система "все включено"
17:1316.10.2018
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Туристы в отеле в Анталье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В наиболее выигрышном положении по сравнению с турецкими отелями, где предлагается система питания "все включено", оказались отели 3* с All inclusive в Краснодарском крае, сообщает АТОР. Аналитическая служба ассоциации посчитала, сколько стоили этим летом туры на юг России и в Турцию в отели разных категорий.

Эксперты исследовали среднюю стоимость недельных туров в отели Турции и России 3–5* за три летних месяца 2018 года. Была проанализирована сравнительная динамика изменения стоимости туров 7–10 ночей на двоих взрослых в Турцию, Крым и Краснодарский край в отели категорий 3*, 4* и 5*.

Турецкое побережье Антальи
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Эксперты выяснили, сколько туристы тратят в Турции

Туры в турецкие отели 3* на "все включено" оказывались на протяжении летних месяцев существенно дешевле, чем российские. Объекты Краснодарского края, работающие с этой системой, по средней цене туров стояли ближе всего к турецким аналогам в июне и в августе (в последнем случае ценовая разница составляла всего 2,5 тысячи рублей). Отрыв Турции от Крыма по отелям 3* All inclusive был более значительным. Но без учета питания туры в Крым и Краснодарский край были значительно дешевле, чем в Турцию: средняя стоимость поездки на российские курорты составляла 30-40 тысяч рублей, а турецкие предлагали отдых по цене 55-60 тысяч. Туры с системой "все включено" стоили 55-68 тысяч рублей (Турция), 59-70 тысяч (Краснодарский край) и 66-75 тысяч (Крым).

Средние цены на туры в гостиницы 4* с системой питания "все включено" в Турции все лето были ниже, чем их аналоги в Краснодарском крае и Крыму. Ценовой разрыв между Турцией и Краснодарским краем по таким отелям был минимален в июне. При этом разрыв в средней стоимости туров между крымскими отелями 4* со "все включено" и такими же турецкими нарастал и достиг пика к августу – разница составила 73% не в пользу Крыма. Отдохнуть по системе "все включено" в Турции можно было в среднем за 63-75 тысяч рублей, в Краснодарском крае — за 67-96 тысяч, а в Крыму — за 90-130 тысяч.

Шведский стол в одном из отелей Турции
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Источник: туристы из РФ потеряют интерес к Турции при отмене All Inclusive

Средняя цена на туры "все включено" в августе в отели 5* Краснодарского края была на уровне 209 тысяч рублей. Поездка в Крым на тех же условиях была дороже вояжа в Турцию. Максимальный ценовой разрыв был в июле, когда крымские "пятерки" с All Inclusive стоили на 95% дороже турецких аналогов. В июле средние цены на турецкие 5* пошли вниз, вслед за падающим спросом. Отдых в Крыму стоил 195 тысяч рублей, в Турции — 101 тысяча рублей.

Такая ситуация, по мнению экспертов, обусловлена экономическими причинами. В Турции система "все включено" развивается прежде всего в больших объектах. Экономика системы "все включено" напрямую зависит от объема номерного фонда и количества гостей – чем их больше, тем затраты ниже. Так как отели в 500–600 или 1000 номеров на курортах Турции не редкость, для них эта система выходит весьма и весьма дешевой относительно стоимости проживания.

Отдыхающие на пляже в поселке Лермонтово
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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На Кубани будет расти число отелей, работающих по системе "все включено"

Турецкое "все включено" существенно дешевле для местных отельеров еще и за счет продолжительного сезона, который там длится с апреля по ноябрь. Это позволяет открывать большие отели. Российский юг в этом смысле находится в неравном с Турцией положении: у нас купальный сезон ограничен периодом с конца мая по середину сентября. Эксперты подчеркивают, что "климатическое преимущество" позволяет турецким отелям нанимать больше работников на сезон, платить им более высокую зарплату в пиковые периоды.

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