В 2018 году Россию посетят два миллиона китайских туристов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Туристы из Китая, которые побывали в России в 2017 году, потратили на территории страны около 120 миллиардов рублей, заявила советник по культуре Посольства КНР в РФ Гун Цзяцзя.

Выступая на пресс-конференции "Владимиро-суздальский музей-заповедник и China Friendly", она сообщила, что по данным посольства число китайских туристов в России за 2017 году составило 1,5 миллиона человек.

"А в этом году уже ожидается прирост до 2 миллионов гостей. Только в период Чемпионата мира по футболу вашу страну посетило порядка 100 тысяч болельщиков и туристов. Это первое место среди всех зарубежных гостей мундиаля", — уточнила дипломат.

"В 2017 году китайские туристы потратили в России 120 миллиардов рублей. Теперь я понимаю, почему Федеральное агентство по туризму из министерства культуры передали в министерство экономического развития. Это значит, что туризму в вашей стране придается все большее экономическое значение", — сказала Гун Цзяцзя.