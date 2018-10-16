Ленинградская область получила пять наград Russian Event Awards

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Ленинградская область получила пять наград регионального этапа Национальной премии Russian Event Awards в Год туризма, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно данным организаторов, лучшим по популяризации событийного туризма стал фестиваль "Путешествие с любовью". Он прошел в одном из самых отдаленных районов области — Подпорожском. О семейных традициях гостям рассказывали представители вепсской культурной общины. В День семьи, любви и верности молодые пары могли провести брачный обряд в соответствии с древними правилами и традициями.

Победителем в номинации "Лучший региональный организатор турсобытий" назван областной "Информационно-туристский центр". Третье место в номинации "Туристическое событие в области гастрономического туризма" занял гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса". Еще одну "бронзу" в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности" завоевал фестиваль русской праздничной культуры XIX века "Большие Святочные гулянья", который прошел в деревне Ложголово Сланцевского района. Впервые состоявшийся Фестиваль водного туризма Ленинградской области "Под парусами мечты!" получил специальный диплом "За популяризацию событийного туризма муниципальных образований региона".

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил журналистам, что власти региона видят своей задачей войти в десятку регионов, а затем двигаться к "призовой пятерке". В 2017 году Ленинградскую область посетило 2,6 миллиона человек, если учесть "перекрестный" туризм, когда туристы из Санкт-Петербурга посещают достопримечательности Ленинградской области, то получается уже три миллиона человек", отметил Дрозденко.

По его словам, для решения поставленной задачи будут созданы точки, которые станут туристическими центрами региона: Старая Ладога, Старый Выборг, Коневецкий монастырь, а также два туристических маршрута, которые вошли в проект "Серебряное ожерелье России".

В региональном этапе конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 были представлены 267 проектов из 29 регионов страны, в финал вышли 186.

Лучшие проекты Ленинградской области будут представлены в рамках Общенационального финала Russian Event Awards, который пройдет 24-27 октября в Нижнем Новгороде.

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