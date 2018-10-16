В ФАС спрогнозировали снижение цен на авиаперелеты в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Снижение цен на авиаперелеты в Крым ожидается с запуском железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив, сообщил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

"Считаем, что это возможно, потому что существует конкуренция. Она бывает внутривидовая и межвидовая. Дополнительные условия для железнодорожного транспорта конечно оказывают решающие влияние и на авиасообщение", — сказал журналистам Голомолзин.

По его словам, если железнодорожники будут и дальше совершенствовать свою тарифную политику, в том числе запускать перевозки железнодорожным транспортом в режиме, близком к опыту лоукостеров, то это также окажет стимулирующие влияние на поведение авиакомпаний.

"Нужно отметить, что сейчас также достаточно существенные условия конкуренции существуют между авиаперевозчиками в направлении Крыма. Фактически, все российские компании представлены и конкуренция между ними существует", — сказал Голомолзин.

Автодорожная часть моста, который соединил Крымский полуостров с регионами России, была открыта 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. Сейчас идет строительство железной дороги через пролив, ее открытие планируется в 2019 году.

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