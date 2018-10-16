В Шотландии шторм "повернул вспять" водопад

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. На видео попало, как штормовой ветер на шотландском острове Скай остановил водопад.

На кадрах видно, что стремительные порывы ветра, дующие на пляже Талискер в противоположную сторону от направления движения воды, просто не дают ей падать на землю.

Один из пользователей социальной сети, комментируя видео, пошутил, что теперь это больше не водопад, а скорее "водоподъем".