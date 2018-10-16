"РоссТур" исключили из единого реестра туроператоров

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму исключило компанию ООО "РоссТур" из единого федерального реестра туроператоров, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

"Пятнадцатого октября 2018 года туроператор ООО "РоссТур" уведомил Федеральное агентство по туризму о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности указанного туроператора исполнить все обязательства по договорам о реализации туристского продукта.

В этой связи, приказом Ростуризма от 16 октября 2018 года сведения об ООО "РоссТур" исключены из Единого федерального реестра туроператоров на основании Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", говорится в сообщении.

Там же отмечается, что таким образом, для туристов и иных заказчиков туристского продукта, пострадавших от действий ООО "РоссТур" как туроператора, 16 октября 2018 года наступил страховой случай, и возникли основания для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора.

"Заявление о прекращении туроператорской деятельности от компании "РоссТур" поступило в Ростуризм в понедельник. По закону ведомство имеет право исключить туроператора из единого реестра на следующий день. С этой даты для клиентов компании наступает страховой случай, и они могут обращаться в страховую компанию с заявлениями о возмещении, нанесенного им ущерба. Страховая компания ERV теперь должна объявить, что начинает прием заявлений от туристов", — пояснила РИА Новости начальник правового управления Ростуризма Изо Арахамия.

Ранее пять крупных туроператоров: "Пегас Туристик", "Корал Тревел", "Интурист", "Анекс тур" и "Санмар" — уведомили своих турагентов о приостановке сотрудничества с компанией "РоссТур". На своем сайте "РоссТур" позиционирует себя как одну "из самых известных и авторитетных компаний на туристическом рынке России, которая включает в себя более 700 офисов продаж в 220 городах России".

Туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт "РоссТур" застрахованы в страховой компании АО "ЕРВ Туристическое страхование" на сумму 50 миллионов рублей.