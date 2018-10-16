В Японии еще в одном городе придется платить туристический налог

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Туристы, посещающие японский город Киото, должны будут уплатить специальный налог для путешественников, останавливающихся в гостиницах и хостелах, сообщает NHK World.

Всем проживающим в отелях и хостелах Киото придется заплатить от 1,8 до 9 долларов в сутки. Размер платежа зависит от звездности гостиницы. Школьники, студенты и сопровождающие их лица этот сбор платить не будут.

Власти Киото рассчитывают за год пополнить городской бюджет на 45 миллионов долларов. Деньги пойдут на финансирование различных городских проектов и улучшение инфраструктуры, говорится в сообщении.

В Токио и Осаке путешественники уже платят туристический налог, но только если стоимость их номера превышает 90 долларов в сутки.