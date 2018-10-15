БАМ признали одним из лучших железнодорожных маршрутов в мире

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Байкало-Амурская магистраль вошла в тройку самых удивительных маршрутов мира по версии Lonely Planet.

Всего туристам представили десять наиболее интересных железнодорожных направлений. В первую тройку вошел вьетнамский The Reunification Express, который соединяет два крупнейших города Вьетнама — Хошимин и Ханой. Это один из лучших способов познакомиться с Вьетнамом, проехав всю страну с севера на юг. Длина маршрута – 1726 километров.

Также в тройке The California Zephyr, соединяющий американские города Чикаго и Сан-Франциско. Три дня и 4000 километров пути через прерии, пустыни, Скалистые горы и Сьерра-Неваду.

БАМ — дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность – 4300 километров. В ее строительстве участвовали свыше двух миллионов человек.