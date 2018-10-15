Количество рейсов в Турцию увеличивается, цены на туры снижаются

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В зимнем сезоне Турция намерена привлечь рекордное число российских туристов. Скидки на путевки достигают 50%, сообщает АТОР.

Рост объемов перевозки зимой участники рынка связывают с высоким спросом на отдых в этой стране в осенне-зимний период. По словам экспертов, уже сейчас идет активное бронирование новогодних заездов – как отелей на Анталийском побережье, так и горнолыжной Турции.

В топе спроса российских туристов на зимний период на турецком направлении – туры на 9–11 ночей, на новогодние даты – на 7 ночей. В приоритете – отели 4*–5* по системе "все включено".

Отчасти это связано с тем, что сейчас туры в Турцию на зимний период можно забронировать с существенной выгодой, воспользовавшись или акцией раннего бронирования, или сезонными скидками отелей, которые достигают 40–50%.

Новогодние туры на неделю в отель 5* можно приобрести по цене от 35 тысяч рублей с человека. В октябре-ноябре есть возможность отправиться в Турцию также на неделю в отель 5*, заплатив от 11,5 тысяч рублей.

О том, где еще можно в октябре застать лето, читайте здесь.